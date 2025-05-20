Türkiye'den İki Akademisyen Avrupa Fair Play Kongresi'nde Göreve Seçildi

Türkiye'den İki Akademisyen Avrupa Fair Play Kongresi'nde Göreve Seçildi
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Yunanistan'ın Olimpiya şehrinde düzenlenen 30. Avrupa Fair Play Kongresi'nde, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden iki akademisyen önemli görevlere seçildi. Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu EFPM Yönetim Kurulu'na, Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı ise EFPM Bilim Kurulu'na atandı.

Yunanistan'ın Olimpiya şehrinde, 17-19 Mayıs tarihleri arasında Antik Olimpiyat Akademisi'nde düzenlenen 30. Avrupa Fair Play Kongresi ve Avrupa Fair Play Hareketi (EFPM) Genel Kurulu'nda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, EFPM Yönetim Kurulu'na; Komisyon Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı ise EFPM Bilim Kurulu'na seçildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Olimpiyatların doğduğu topraklarda düzenlenen bu özel organizasyonda, Fair Play değerlerinin Avrupa çapında daha da güçlendirilmesi hedeflenirken, Türkiye'den iki akademisyenin üst düzey görevlere seçilmesi gurur verici bir gelişme oldu. Fair Play kültürünün uluslararası düzeyde gelişmesine katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyen olan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyenliğe devam eden Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı'yı kutluyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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