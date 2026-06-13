Türk sporculardan FISU tarihine geçen başarı

FISU Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, elde ettiği takım dereceleri ve madalyalarla Türk üniversite sporları tarihinin en başarılı sonuçlarından birine imza attı.

08-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gerçekleştirilen FISU Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda Türkiye, wushu, muaythai, karate ve güreş branşlarında ortaya koyduğu performansla organizasyona damga vurdu. Ay-yıldızlı ekip, şampiyona boyunca kürsüde en fazla yer alan ülkeler arasında bulunurken, takım sıralamalarında elde edilen başarılar dikkat çekti.

MUAYTHAI'DE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Muaythai Milli Takımı, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı sporcuların ortaya koyduğu performans, Türkiye'yi organizasyonun zirvesine taşıdı.

WUSHU SANDA'DA DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Wushu Milli Takımı şampiyonayı 6 altın ve 8 gümüş madalya ile tamamladı. Milliler, Wushu Sanda kategorisinde dünya birinciliğini elde ederken, genel klasmanda ise dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

KARATE VE GÜREŞTE DÜNYA İKİNCİLİKLERİ

Karate Milli Takımı, kazandığı 3 altın ve 5 bronz madalya ile dünya ikincisi oldu. Güreşte ise Greko-Romen Güreş Milli Takımı, Kadınlar Güreş Milli Takımı ve Serbest Güreş Milli Takımı takım sıralamalarında dünya ikinciliğini elde ederek Türkiye'nin başarısına önemli katkı sağladı.

MUTLU TÜRKMEN: TÜRKİYE ADINA GURUR VERİCİ BİR TABLO

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, şampiyonanın ardından yaptığı değerlendirmede elde edilen sonuçların Türk üniversite sporları adına tarihi bir başarı olduğunu belirtti. Türkmen, "08-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Muaythai'de gelen dünya şampiyonluğu, Wushu Sanda'daki dünya birinciliği, Wushu genel klasmanındaki dünya ikinciliği ile Karate ve Güreş branşlarında elde edilen dünya ikincilikleri hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak olmak üzere üniversite sporlarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Türkiye Muaythai Federasyonu, Türkiye Karate Federasyonu ve Türkiye Güreş Federasyonu başkanları ile yönetimlerine, milli takım antrenörlerimize, üniversitelerimize ve sporcularımızın yetişmesinde emeği bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ay-yıldızlı ekibimiz, mücadele ettiği her branşta ülkemizi başarıyla temsil etmiş, Türk bayrağını gururla dalgalandırmıştır. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekiplerimizi yürekten kutluyorum. Elde edilen bu sonuçlar, Türk üniversite sporlarının uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı