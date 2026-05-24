Avrupa Karate Şampiyonası'nda millilerden gümüş madalya
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkek kata takımımız, finalde İtalya'ya yenilerek gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Eissporthalle'de düzenlenen şampiyonun son gününde; Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar ve Ozan Parlak'tan oluşan erkek kata milli takımı, finalde İtalya ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka, İtalya'nın 6-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Türkiye bu sonuçla Avrupa ikinciliğini elde etti.
Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman