Avrupa Karate Şampiyonası'nda millilerden gümüş madalya

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkek kata takımımız, finalde İtalya'ya yenilerek gümüş madalya kazandı.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Eissporthalle'de düzenlenen şampiyonun son gününde; Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar ve Ozan Parlak'tan oluşan erkek kata milli takımı, finalde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Müsabaka, İtalya'nın 6-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Türkiye bu sonuçla Avrupa ikinciliğini elde etti.

