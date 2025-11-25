Haberler

Türkiye, Deaflympics'te 26 Madalya ile Tarih Yazdı

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 2 altın, 8 gümüş ve 16 bronz madalya kazanarak toplamda 26 madalya elde etti. Organizasyona 186 milli sporcu katılırken, birçok branşta önemli dereceler elde edildi.

Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) 2 altın, 8 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 26 madalya elde etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen organizasyonda 18 branşta 186 milli sporcu yer aldı.

Milliler, 82 ülkeden 2 bin 971 sporcunun katıldığı şampiyonada 2 altın, 8 gümüş ve 16 bronz madalya kazandı.

Organizasyonda milli sporcuların derece elde ettiği branşlar şöyle:

Atletizm: Yasin Süzen (altın), Erkek Bayrak Takımı (bronz)

Futbol : Erkek Milli Takımı (altın)

Karate: Emirhan Eroğlu, Erkekler Kumite Takımı (gümüş), Kadınlar Kata Takımı, Sabri Kıroğlu, Zührenaz Ocak, Sinem Özkan, Volkan Kardeşler (bronz)

Güreş: Şenol Aydın, Ömer Saner (gümüş), Ahmet Talha Kacur, Kadir Kuş, Sinan Sadak, Oğuz Dönder, Seymen Berke Nergiz (bronz)

Judo: Buse Tıraş, Samet Bulut (gümüş), Esma Gökülü, Yadigar Talayhan, Elif Gülşen, Kadın Milli Takımı (bronz)

Tekvando: Batuhan Şimşek (gümüş)

Voleybol: Kadın Milli Takımı (gümüş), Erkek Milli Takımı (bronz)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
