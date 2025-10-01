Türkiye'de sürpriz ayrılık! 8 maçın dördünü kazanan teknik adam takımdan gönderildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

''YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR''

Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFROMANSI

Amed Sportif Faaliyetler'in başında 8 maça çıkan Mehmet Altıparmak, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 56 yaşındaki teknik adamın, Doğu ekibi ile macerası 92 gün sürdü.