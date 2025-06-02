Türkiye'de İlk Wing Chun Şampiyonası Sakarya'da Gerçekleşti

Türkiye'de İlk Wing Chun Şampiyonası Sakarya'da Gerçekleşti
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, wing chun branşında düzenlenen ilk resmi şampiyonanın Sakarya'da yapıldığını açıkladı. 245 sporcunun katıldığı etkinlikte 314 madalya dağıtıldı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Türkiye'de "wing chun" branşında düzenlenen ilk resmi şampiyonanın Sakarya'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre, 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Tai Chi-Wing Chun Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da 245 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Organizasyonun Türkiye'de wing chun branşında düzenlenen ilk resmi şampiyona olma özelliği taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda hem form (taolu) hem de dövüş (combat) kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi. Tai Chi branşında ise bireysel ve ekip performanslarıyla estetik, denge ve disiplin dolu müsabakalar izleyicilerle buluştu. Bu önemli organizasyon, hem teknik hem de sportif açıdan Türk wushu camiası adına büyük bir adım oldu. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun disiplinli çalışmalarıyla gerçekleşen bu şampiyona, geleneksel dövüş sanatlarının gelişimine güçlü katkı sundu."

Organizasyonda 314 madalya dağıtıldı

Sakarya'da yapılan organizasyonda sporcular, wing chun combat branşında 14 altın, 4 gümüş, 2 bronz, wing chun taolu branşında 46 altın, 25 gümüş, 23 bronz, tai chi taolu branşında 101 altın, 56 gümüş, 43 bronz madalya olmak üzere toplamda 314 madalya kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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