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Türkiye'de İlk Defa Düzenlenen Flag Futbol Türkiye Şampiyonası'nda Final Etabı Ankara'da Yapılacak

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Türkiye'de ilk defa düzenlenen Flag Futbol (Bayrak Futbolu) Türkiye Şampiyonası'nda final etabı 29-30 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda 2 gün sürecek final etabında 12 takım yarışacak. Organizasyonda Koç Rams, ODTÜ Falcons, Eagles, YTÜ Stallions, İstanbul Lions, İzmir Phoenix, Dragons, Çekmeköy Wolves, Boğaziçi Sultans, EASK Vipers, EHSK Lady Knights ve İstanbul Bulls takımları karşı karşıya gelecek.

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Flag Futbol (Bayrak Futbolu) Türkiye Şampiyonası'nda final etabı 29-30 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda 2 gün sürecek final etabında 12 takım yarışacak.

Organizasyonda Koç Rams, ODTÜ Falcons, Eagles, YTÜ Stallions, İstanbul Lions, İzmir Phoenix, Dragons, Çekmeköy Wolves, Boğaziçi Sultans, EASK Vipers, EHSK Lady Knights ve İstanbul Bulls takımları karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Hasan Doğan Çekmeköy İstanbul Phoenix Türkiye Ankara Futbol İzmir Etkinlik Spor Güncel Haberler

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