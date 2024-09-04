Türkiye'de Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası düzenlenecek
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, Edirne'de gerçekleştirilecek. Şampiyonaya 28 ülkeden 600 sporcu katılacak.
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, 7-8 Eylül tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Meriç Nehri'nde yapılacak şampiyonada 28 ülkeden 600 sporcu mücadele edecek.
Kürek Milli Takımı, 12 kategoride toplam 35 sporcuyla organizasyona rekor katılım sağlayacak.
Türkiye'de kürek branşında düzenlenecek ilk Avrupa şampiyonasında madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:
Erkekler tek çifte (BM1X): Cevdet Ege Mutlu
Hafif kilo erkekler tek çifte (BLM1X): Halil Kaan Köroğlu
Erkekler iki tek (BM2-): Enes Biber-Kaan Efe Aktop
Hafif kilo erkekler iki çifte (BLM2X): Muhammed Efe Yılmaz-İbrahim Hakkı Canyiğit
Erkekler dört tek dümencili (BM4+): Berat Kopal-Gökmen Kaan Sezer-Eren Akbaş-Yasin Şen-Mehmet Eralp Aktaş (D)
Erkekler dört tek (BM4-): Alper Şevket Eren-Kaan Yılmaz Aydın-Aytimur Selçuk-Ahmet Ali Kabadayı
Erkekler dört çifte (BM4X): Mehmet Yıldız-Baturalp Akdeniz-Süleyman Yılmaz-Giray Yazçayır
Erkekler sekiz tek dümencili (BM8+): Onur Sönmez-Bilal Sarılar-Eymen Ervin Kay-Yusuf Ziya Ateş-Yiğit Yaşar Doğruok-Enver Erman-Kaan Efe Aktop-Enes Biber-Selin Boz (D)
Kadınlar tek çifte (BW1X): Deniznur Serra Baykara
Hafif kilo kadınlar iki tek (BLW2-): Simla Suay Alıncı-Irmak Fertuğ
Hafif kilo kadınlar iki çifte (BLW2X): Zeynep Acar-Nisan İpar
Kadınlar dört tek (BW4-): Beyza Kurtulmuş-Zeynep Ersoy-Ayşe Mina Çelebioğlu-Livanur Tulun