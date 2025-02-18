Türkiye'den 2 takım var: Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular

İngiltere kaynaklı GiveMeSport adlı sitesi, dünyanın en iyi taraftar grubuna sahip 10 takımı sıraladı. Listeye Türkiye'den 2 kulüp girdi.

FEMEBAHÇE VE GALATASARAY İLK 10'DA

GiveMeSport'un belirlediği dünyanın en iyi 10 taraftar grubu arasında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin taraftarları yer aldı. 2 Türk takımının listedeki sıralaması arasındaki fark da dikkat çekti.

İŞTE EN İYİ 10 TARAFTAR GRUBU

2 Türk takımının yer aldığı dünyanın en iyi 10 taraftar grubu sıralaması şu şekilde;