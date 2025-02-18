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Türkiye'den 2 takım var: Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular

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GiveMeSport adlı internet sitesi, dünyanın en iyi taraftar grubuna sahip 10 takımını açıkladı. Bu takımlar arasında Türkiye'den 2 takım yer aldı.

İngiltere kaynaklı GiveMeSport adlı sitesi, dünyanın en iyi taraftar grubuna sahip 10 takımı sıraladı. Listeye Türkiye'den 2 kulüp girdi.

FEMEBAHÇE VE GALATASARAY İLK 10'DA

GiveMeSport'un belirlediği dünyanın en iyi 10 taraftar grubu arasında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin taraftarları yer aldı. 2 Türk takımının listedeki sıralaması arasındaki fark da dikkat çekti.

İŞTE EN İYİ 10 TARAFTAR GRUBU

2 Türk takımının yer aldığı dünyanın en iyi 10 taraftar grubu sıralaması şu şekilde;

  • Legia Varşova
  • Hajduk Split
  • Dinamo Zagreb
  • GALATASARAY
  • Milan
  • Sparta Prag
  • Marsilya
  • River Plate
  • Kızılyıldız
  • FENERBAHÇE
Türkiye'den 2 takım var: Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıRauf Osmanoski:

Beşiktaş?

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıRafet Bayar:

feneri katmadan edemiyorsunuz değilmi, Bjk, Bursa,A.Güçü tarafdarı fener tarafdarından kat be kat üstün stadda takımı ateşlemede

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıTekin Avci:

Bjk bursa taraftarı cinc9ndan daha iyi baskı kuruyor yalan hbr

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBlackened:

Beşiktaş'ın olmadığı listeyi kale almaya değmez

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarımrt kynr:

FEMEBAHÇE ,:) SİZİN REDAKTÖRÜNÜZ YOK MU. DOĞRUSU FENERBAHÇE ,??

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Haber YorumlarıNami DAĞTAŞ:

GiveMeSport en iyi taraftar gurubunda sıralamaya girmek için kriterlerin ne olduğunu belirtseymiş çok iyi olurdu.Sıralamaya girdiğini bildirdiği taraftar gurubuna torpil yapıp yapmadığını değerlendirdik şu an sıralama inandırıcı gelmedi

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Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Beşiktaşlı değilim ama tüm Türk takımlarından daha iyi bir taraftar grubu olduğunu inkâr edemem...

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Haber YorumlarıUmit Poyraz:

Ankaragücü

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Haber Yorumlarıozendik_tekstil:

sosyetik taraftar onlar Bursa ve Beşiktaş’ın üzerine tanımam hem cefakar hem ateşli

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Haber YorumlarıCengiz Yılmaz:

Neye göre kime göre

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