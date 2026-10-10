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Türkiye Dağcılık Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu Ankara'da raporları ibra etti

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Türkiye Dağcılık Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurulda yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları ibra edildi; mali ve idari konular görüşülüp gelecek dönem çalışmaları ve hedefleri değerlendirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ve hedefler de değerlendirildi.

Genel kurul, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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