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Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan Nirmal Purja'ya Taziye

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde 30 Temmuz'da meydana gelen çığ sonrası beraberindeki 9 dağcıyla birlikte hayatını kaybeden Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde 30 Temmuz'da meydana gelen çığ sonrası beraberindeki 9 dağcıyla birlikte hayatını kaybeden Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja için taziye mesajı yayımladı.

Federasyon yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan'daki dünyanın en yüksek 12. zirvesi olan Broad Peak'te (8.047 m) meydana gelen çığ felaketinde, aralarında dünyaca ünlü dağcı Nirmal 'Nims' Purja'nın da bulunduğu 10 kişilik ekibin hayatını kaybettiği haberini büyük bir acıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen ama dağlara duydukları aynı sonsuz tutkuyla birleşen bu cesur yüreklerin kaybı, tüm dünya dağcılık camiasını yasa boğmuştur. Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak, hayatını kaybeden sporcuların ve rehberlerin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm uluslararası dağcılık ailesine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Dağların tutkusunu cesaretle ve alçakgönüllülükle yaşayan bu cesur ruhları hiçbir zaman unutmayacağız."

Kaynak: AA
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