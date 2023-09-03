Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: 'Muhteşem bir şampiyona oldu'

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na ilişkin, "Bizim adımıza çok muhteşem bir şampiyona oldu. İstiklal Marşı'mızı okutmamız ayrı bir heyecandı." dedi.

Çelen, Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın ödül töreni sonunda basın mensuplarına, çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Dünya Şampiyonası öncesinde güzel bir hazırlık yaptıklarını dile getiren Çelen, şunları kaydetti:

"Buraya olimpiyat ve dünya şampiyonları geldi. Ukrayna'dan ve Sırbistan'dan kaliteli sporcular vardı. Diğer sporculardan öte bizim sporcularımızın ne yaptığı önemliydi. Hata yapan sporcularımız kendini gördü, iyi yapan sporcularımız hazır olduğunu gördü. Genel değerlendirmemiz bizim adımıza çok muhteşem bir şampiyona oldu. İstiklal Marşı'mızı okutmamız ayrı bir heyecandı. Diğer taraftan kadın sporcularımızın gösterdiği performans bizi mutlu etti. Hem erkeklerimiz hem kızlarımız olimpiyat kotası alacak, bütün temennimiz bu."

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular, 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.