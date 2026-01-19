Buz Hokeyi: 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

Haberler

Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Tayland'ı 10-1'lik skorla mağlup etti. Milli takım, ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak.

Başkent Sofya'da Kış Sporları Sarayı'nda oynanan maçta milli takım, Tayland'ı farklı bir skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki ikinci maçını yarın Belçika ile yapacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
