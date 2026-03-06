Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman
Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Hong Kong ile oynadığı dördüncü maçta 8-4 mağlup oldu. Milli takım, karşılaşmada ilk periyodu 2-2 tamamladı, ancak sonraki iki periyotta üstünlüğü kaybetti.
Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, dördüncü maçında Hong Kong'a 8-4 yenildi.
Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'ndeki organizasyonda milli takım, Hong Kong karşısında ilk periyodu Emin İnandı ve Hamza Yavuz'un golleriyle 2-2 berabere tamamladı.
Mücadelenin ikinci periyodunu Hong Kong, 3-1 önde bitirdi. Ay-yıldızlı ekibin bu periyottaki golünü Emin İnandı attı.
Son periyodu da 3-1 geride kapatan Türkiye, müsabakadan 8-4 mağlup ayrıldı. Milli takımın son golü yine Emin İnandı'dan geldi.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu