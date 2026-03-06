Haberler

Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman

Güncelleme:
Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Hong Kong ile oynadığı dördüncü maçta 8-4 mağlup oldu. Milli takım, karşılaşmada ilk periyodu 2-2 tamamladı, ancak sonraki iki periyotta üstünlüğü kaybetti.

Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, dördüncü maçında Hong Kong'a 8-4 yenildi.

Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'ndeki organizasyonda milli takım, Hong Kong karşısında ilk periyodu Emin İnandı ve Hamza Yavuz'un golleriyle 2-2 berabere tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodunu Hong Kong, 3-1 önde bitirdi. Ay-yıldızlı ekibin bu periyottaki golünü Emin İnandı attı.

Son periyodu da 3-1 geride kapatan Türkiye, müsabakadan 8-4 mağlup ayrıldı. Milli takımın son golü yine Emin İnandı'dan geldi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
