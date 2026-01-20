Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman
Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, Belçika'yı 3-2 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti. Ay-yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta eşitliği sağladı ve penaltılarda üstünlük elde etti.
Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında Türkiye, Belçika'yı 3-2 yendi.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki organizasyonda mücadele eden milli takım, ikinci maçında Belçika ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2'lik eşitliği yakaladı ve karşılaşmanın normal süresi berabere bitti. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan millliler, mücadeleyi 3-2 kazanarak şampiyonada "2'de 2" yaptı.
Türkiye, organizasyondaki 3. maçını 22 Ocak Perşembe günü ev sahibi Bulgaristan ile yapacak.