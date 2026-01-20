Haberler

Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, Belçika'yı 3-2 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti. Ay-yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta eşitliği sağladı ve penaltılarda üstünlük elde etti.

Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında Türkiye, Belçika'yı 3-2 yendi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki organizasyonda mücadele eden milli takım, ikinci maçında Belçika ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2'lik eşitliği yakaladı ve karşılaşmanın normal süresi berabere bitti. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan millliler, mücadeleyi 3-2 kazanarak şampiyonada "2'de 2" yaptı.

Türkiye, organizasyondaki 3. maçını 22 Ocak Perşembe günü ev sahibi Bulgaristan ile yapacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

Türk askeri, 1 yıl daha kritik bölgede görev yapacak
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba