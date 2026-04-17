Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ev sahibi Güney Afrika'yı 8-1 mağlup etti. Ferhat Bakal'ın 3 gol attığı karşılaşmada milli takım, grup aşamasındaki ikinci galibiyetini elde etti.

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında ev sahibi Güney Afrika'yı 8-1 yendi.

Başkent Cape Town'daki karşılaşmada milli takım, Ferhat Bakal (3), Emrah Savaş (2), Yusuf Kars, Oğuz Karakoç ve Emin İnandı'nın golleriyle kazandı.

Grupta ikinci galibiyetini alan ay-yıldızlılar, 4. maçında Bosna Hersek ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
