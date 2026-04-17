Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası
Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ev sahibi Güney Afrika'yı 8-1 mağlup etti. Ferhat Bakal'ın 3 gol attığı karşılaşmada milli takım, grup aşamasındaki ikinci galibiyetini elde etti.
Başkent Cape Town'daki karşılaşmada milli takım, Ferhat Bakal (3), Emrah Savaş (2), Yusuf Kars, Oğuz Karakoç ve Emin İnandı'nın golleriyle kazandı.
Grupta ikinci galibiyetini alan ay-yıldızlılar, 4. maçında Bosna Hersek ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan