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Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası'nda Rekorlar Kırıldı

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Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası, kırılan rekorlarla tamamlandı. 400 metre, 800 metre ve üç adım atlamada yeni Türkiye rekorları kırıldı.

Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası, kırılan rekorlarla tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 142 kadın, 316 erkek olmak üzere toplamda 458 sporcu yer aldı.

400 metre yarışında 46.22'lik derecesiyle Berke Akçam, 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak birinci oldu.

Eda Nur Tulum ise 400 metrede 54.02'lik derecesiyle Nevin İnce'ye ait 20 yaş altı Türkiye rekorunu egale etti.

800 metrede 2.02.46 koşan Dilek Koçak, kendisine ait 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Salih Teksöz de 800 metrede 1.47.70 koşarak, Ömer Faruk Bozdağ'a ait büyükler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Üç adım atlamada da 15,28 metrelik atlayışıyla Emre Çolak, 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı.

Kaynak: AA / Spor

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