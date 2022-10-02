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Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası tamamlandı

Spor Haberleri

Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası tamamlandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen "2022 Türkiye Büyük Erkekler T20 Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası" sona erdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen "2022 Türkiye Büyük Erkekler T20 Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası" sona erdi.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan turnuvanın müsabakaları, Dalaman Şehir Stadı'nda yapıldı.

Turnuvada, Güney Afrika'dan Ottoman C.C. kriket takımı şampiyon oldu. Zeytinburnu Türkmenler ikinciliği, İstanbul Kriket Spor üçüncülüğü kazandı.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) STK Birim Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, Türkiye Kriket Başkanı Hasan Sabit Alta, Ottoman C.C. Kriket Kulübü Genel Sekreteri Fareed Abrahams ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Türkiye Kriket Başkanı Hasan Sabit Alta, yaptığı konuşmada, takımların hepsinin çok güzel mücadele ettiğini, turnuvayı gelecek yıllarda daha geniş katılımlı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Spor

Güney Afrika Dalaman Türkiye Muğla Spor Haberler

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