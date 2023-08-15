Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Hedeflerini Açıkladı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda daha fazla madalya almayı hedeflediklerini açıkladı. Gözgeç, son dönemde federasyon ile ilgili çıkan iddialara da yanıt verdi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde federasyon yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. 2024 Paris Olimpiyatları'nda odaklandıklarını ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan daha fazla madalya almayı hedeflediklerini kaydeden Gözgeç, son dönemde federasyon ile ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara yanıt verdi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, düzenlediği basın toplantısıyla bokstaki hedeflerden bahsetti. Gözgeç, aynı zamanda son dönemde basına yansıyan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ŞU ANDA BOKSTA BİR EKOL"

Son dönemde boksta elde edilen başarılara değinen Gözgeç, erkekler, kadınlar, gençler ve yıldızlarda katılım sağlanan Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları gibi müsabakalarda 2022 yılında 55 madalya, 2023 yılında ise şu ana kadar 40 madalya kazandıklarını ifade etti. Hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu kaydeden Gözgeç, "Bizim için, ülkemiz için olmazsa olmaz Paris Olimpiyatları'nda Tokyo 2020'de aldığımızdan daha fazla madalya alma hedefi konuldu. Hepimiz 2024 Paris Olimpiyatları'na kilitlenmiş durumdayız. Şu anda Güney Kore ile süreç başladı. Bir takımımızı da İran'a gönderiyoruz. 2 erkek takımıyla çalışıyoruz. Gelmiş geçmiş en iyi Türk takımına sahibiz. Türkiye şu anda boksta bir ekol. 2024 Paris'te beklentimiz çok yüksek" dedi.

Toplantının ikinci bölümünde Gözgeç'e son dönemde kamuoyuna yansıyan iddialar soruldu. Ortaya konan iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Gözgeç, federasyon seçimleri öncesi böyle iddiaların ortaya konabileceğini belirterek, "Biz buradayız, mahkemeler orada, bakanlık orada" diye konuştu.

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