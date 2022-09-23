KIRIKKALE - Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda ilk gün etapları tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ilk gününde genç erkekler 96 kilometre, 17 yaş altı erkekler 75 kilometre ve 15 yaş altı erkekler 58 kilometre etapları tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ilk gününde genç erkekler 96 kilometre, 17 yaş altı erkekler 75 kilometre ve 15 yaş altı erkekler 58 kilometre etapları tamamlandı.

Genç erkekler 96 kilometrede Torku Şekerspor'dan Ramazan Yılmaz birinci, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü bisikletçileri Emre Yuca ikinci, Said Mustafa Erdemli de üçüncü oldu.

17 yaş altı erkekler 75 kilometre ise birinciliği Ankara Kıbrıs Bisiklet Spor Kulübü sporcusu Emre Kaplan, ikinciliği Atak Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübünden Haktan Ramazan Sayan, üçüncülüğü de Konya Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçi Tunahan Çetin elde etti.

15 yaş altı erkekler 58 kilometre de Taşkentspor Gençlik ve Spor Kulübünden Necdet Günaydın birinci, Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Göktürk Yüzerler ikinci, Ankara Kıbrıs Bisiklet Spor Kulübü bisikletçisi Ege Erülkü de üçüncü oldu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bir süre öncede ilde Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasının düzenlendiğini anımsatan Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bunlar ilimizin önemli antrenmanları. Önümüzdeki yıl inşallah başta Bisiklet Federasyonunun düzenleyeceği olmak üzere, uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bugün, yarın ve pazar günü ilimizde 9 etap tertip edildi. Aldığım bilgilere göre de şu ana kadar Türkiye'de düzenlenen en geniş katılımlı bisiklet yarışması ilimizde gerçekleştiriliyor. 33 ilden 430 civarında sporcu ve 70 kulüp katılıyor. Bu organizasyonla biz de ilimizin tanıtımını tüm Türkiye'ye yapma fırsatı elde ediyoruz."

7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda, yarın master erkekler 96 kilometre, 17 yaş altı kızlar 75 kilometre, 15 yaş altı kızlar 58 kilometre, 25 Eylül Pazar günü ise kriteryum etapları koşulacak.