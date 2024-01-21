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Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Tamamlandı

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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları kriteryum müsabakalarıyla sona erdi. Yarışlarda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

Alanya Öğretmenevi önünde startı verilen kriteryum yarışlarında, genç kadınlarda 20, genç erkekler ve büyük kadınlarda 30, büyük erkeklerde ise 40 kilometrede sporcular pedal çevirdi.

Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı kriteryum yarışlarında büyük erkeklerde Spor Toto Spor Kulübünden Mustafa Ayyorkun birinci, aynı kulüpten Tahir Buğra Yiğit ikinci, Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Samet Bulut üçüncü oldu.

Büyük kadınlarda ise Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden Azize Bekar birinciliği, Sivas Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü'nden Semanur Kiriş ikinciliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Esra Nur Gökçek üçüncülüğü elde etti.

Genç erkeklerde birinci Ankara Kıbrıs Bisiklet Spor Kulübünden Emre Kaplan, ikinci Torku Şeker Kulübünden Haktan Ramazan Sayan, üçüncü ise Taşkent Spor Kulübü'nden Mehmet Emin Çiçek oldu.

Genç kadınlarda da Pamukkale Atletik Spor Kulübünden Hatice Buse Ertekin birinci, Aktif Spor Kulübünden Kezban Öztürk ikinci oldu. Duru Bulgur Performans Spor Kulübünden Esma Duman üçüncülüğü elde etti.

Federasyon yetkilileri, düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Kaynak: AA / Spor

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