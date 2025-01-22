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Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Alanya'da sona erdi

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Alanya'da sona erdi
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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

Alanya Öğretmenevi önünde startı verilen kriteryum yarışlarına, yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Yarışlarda büyük erkekler kategorisinde Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Ramazan Yılmaz birinci, Spor Toto Spor Kulübünden Mustafa Ayyorkun ve Tahir Buğra Yiğit ikinci, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Yunus Emre Yılmaz üçüncü oldu.

Büyük kadınlarda ise Brisaspor Kulübünden Azize Bekar birinciliği, Akut Spor Kulübünden Reyhan Yakışır ikinciliği, aynı kulüpten Melike Çakır üçüncülüğü elde etti.

15 yaş altı erkeklerde Selçuklu Belediyespordan Yunus Emre Kiraz, 17 yaş altı erkeklerde Atak İzcilik Spor Kulübünden İbrahim Erhan Cihan, 19 yaş altı erkeklerde ise Torku Şeker Spor Kulübünden Ramazan Haktan Sayan birinci oldu.

15 yaş altı kadınlarda Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünden Duru Koçak, 17 yaş altı kadınlarda Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Spor Kulübünden Ecrin Yağmur Çolakoğlu, 19 yaş altı kadınlarda ise Pamukkale Atletik Spor Kulübünden Hatice Buse Ertekin birinciliği elde etti.

Federasyon yetkilileri, düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, gazetecilere, yeni sezonun ilk açılış yarışlarının Alanya'da yapıldığını söyledi.

Bisiklet sporunun Türkiye'de çok farklı bir konuma geldiğini anlatan Müftüoğlu, "2008'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun televizyonlarda yayınlanmasıyla ülkemizdeki bisiklet algısı, bisiklete bakış açısı değişti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürü borç biliriz. Çünkü himayelerinde Cumhurbaşkanlığı turu en üst seviyeye çıktı ve veledromu ülkemize kazandırdılar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
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