Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Mustafa Ayyorkun için Başsağlığı Mesajı

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Mustafa Ayyorkun için Başsağlığı Mesajı
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İran'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren bisikletçi Mustafa Ayyorkun için başsağlığı diledi ve süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat eden Spor Toto'nun sporcusu Mustafa Ayyorkun için başsağlığı diledi.

Müftüoğlu yaptığı yazılı açıklamada hayatını kaybeden genç sporcunun durumunu ilk andan beri takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yarış sırasında meydana gelen kazanın yaşandığı andan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliğimiz, Tebriz Konsolosluğumuz ve İranlı makamlarla çok yakın temas halindeydik. Cumartesi gününden bu yana süreci titizlikle takip ettik. Hastaneden, boynunda çatlak olduğu ve üç gün kontrol altında tutulacağı yönünde bilgi almıştık. Sporcumuzun sağlık durumu olumlu yönde seyrediyordu. Ancak dün gece gelen ani vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Çok üzgünüz. Mustafa Ayyorkun, Türk bisikleti için büyük bir değerdi. Mustafa Ayyorkun'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, Spor Toto Bisiklet Takımı'na, tüm bisiklet camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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