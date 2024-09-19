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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Adaylığını Duyurdu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Adaylığını Duyurdu
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulu öncesinde Emin Müftüoğlu, başkan adayı olduğunu açıkladı. Müftüoğlu, Türk bisikletinin gelişimi için yaptığı çalışmaların devam edeceğini belirtti.

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 26 Eylül'de yapılacak Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulu öncesinde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Türk bisikletinin gelişimi için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla yeniliklere imza atmak, bisiklet sporunu zirveye taşımak misyonu ile 2021 yılında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı olarak yeniden seçilen Emin Müftüoğlu, 26 Eylül'de yapılacak Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulu öncesi Başkanlık adaylığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Eski Bisiklet Federasyonu Başkanları, Türk bisiklet tarihine imza atan değerli isimler; Ünal Tolun Ömer Şahin, Yalçın Arslan ve Erol Küçükbakırcı da, Emin Müftüoğlu'na destek mektubu verdi.

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, "2021 yılında seçimlerde proje olarak hayata geçirmeyi vadettiğimiz pek çok alanda son dört yılda hedeflediğimiz faaliyetleri önemli ölçüde gerçekleştirdik, temellerin sağlam atılması sayesinde kısa dönemde Avrupa ve Balkan Şampiyonaları'nda kürsüde yer alma başarısı gösterdik. Attığımız bu adımlar ve yeni dönemde yapacağımız çalışmalar ile önümüzdeki yıllarda sporcu havuzumuzun ve sportif başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Yeni dönemde kulüplerimizi sayı ve imkanlar yönüyle güçlendirmek önceliğimiz olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Emin Müftüoğlu Yerel Yönetim Türkiye Eğitim Spor

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