Türkiye Binicilik Federasyonu ve Körfez Belediyesi işbirliği protokolü imzaladı

Türkiye Binicilik Federasyonu, Kocaeli Körfez Tesisleri'nin kullanımı ile ilgili Körfez Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında önümüzdeki ay uluslararası bir müsabaka düzenlenecek ve bölgeye yeni bir tesis kazandırılacak.

Türkiye Binicilik Federasyonu, Kocaeli Körfez Tesisleri'nin kullanımı ile ilgili Körfez Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

İmza töreni, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün katılımıyla federasyon merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, yapılan anlaşma ile Türk atı yetiştiriciliği ve atlı dayanıklılık alanında yeni bir tesise kavuşacaklarını belirterek, "Körfez bölgesindeki bu tesiste önümüzdeki ay içerisinde uluslararası bir müsabaka gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bölgeyi at biniciliği açısından canlandırıyor ve hep birlikte bir tesis kazandırıyoruz." dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise konuşmasında işbirliğinin önemine vurgu yaparak "Binicilik bizim ata sporumuz. Böylesine bir ata sporuna ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Tesiste yapılacak uluslararası müsabakalar bölgemiz adına ilk olacak. Ayrıca bu sporla ilgilenecek gençleri yetiştirme imkanı da bulacağız. Destek olan kulüplere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.