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Türkiye Basketbol Ligi'nde ikinci hafta 5 maçla başladı, Mersin Spor 100-70 kazandı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası 5 maçla başladı. Alınan sonuçlardan bazıları MKE Ankaragücü-Mersin Spor 70-100, OGM Ormanspor-Göztepe Isonem 73-85 ve iLab Basketbol-Cedi Osman Basketbol 98-77 oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası, 5 maçla başladı.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

MKE Ankaragücü- Mersin Spor: 70-100

OGM Ormanspor-Göztepe Isonem: 73-85

iLab Basketbol- Cedi Osman Basketbol: 98-77

Gaziantep Basketbol-Finalspor: 91-89

Kipaş İstiklalspor-TED Ankara Kolejliler: 83-72

Kaynak: AA
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