Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. Hafta Maç Sonuçları
Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında dört karşılaşma yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Pizzabulls Cedi Osman Basketbol'u 93-78 yenerken, Darüşşafaka Lassa, Finalspor'u 97-85 mağlup etti. Fenerbahçe Koleji RAMS, Çayırova Belediyesi'ne 73-100, Kipaş İstiklalspor ise Konya Büyükşehir Belediyespor'a 72-71 yenildi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasına 4 müsabakayla devam edildi.
Ligde bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 93-78
Darüşşafaka Lassa-Finalspor: 97-85
Fenerbahçe Koleji RAMS-Çayırova Belediyesi: 73-100
Kipaş İstiklalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 72-71
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor