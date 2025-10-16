Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Hafta Sonuçlandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı. Ligdeki maç sonuçları: Cemefe Gold Haremspor 70-86 Darüşşafaka Lassa, Finalspor 77-112 Gaziantep Basketbol, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 78-82 iLab Basketbol, Göztepe Basketbol 85-66 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası, oynanan 4 müsabakayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Cemefe Gold Haremspor-Darüşşafaka Lassa: 70-86

Finalspor- Gaziantep Basketbol: 77-112

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-iLab Basketbol: 78-82

Göztepe Basketbol- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 85-66

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
