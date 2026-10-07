Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. hafta 7 maçla başladı, Göztepe Isonem 78-67 kazandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. hafta 7 maçla başladı, Göztepe Isonem 78-67 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası bugün oynanan 7 maçla başladı. Günün kapanış mücadelesinde Göztepe Isonem, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 78-67 mağlup ederek haftanın son karşılaşmasını kazandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası bugün oynanan 7 maçla başladı.
Günün kapanış mücadelesinde Göztepe Isonem, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 78-67 yendi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Büyükçekmece Basketbol-iLab Basketbol: 83-71
OGM Ormanspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 93-67
Finalspor-Kipaş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor: 78-91
Keçiören Belediyesi Bağlum-TED Ankara Kolejliler: 90-95
Yalova Haremspor-Fenerbahçe Gelişim: 74-51
Cedi Osman Basketbol-Darüşşafaka: 81-73
Göztepe Isonem-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78-67