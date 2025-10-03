Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. Hafta Başladı

Güncelleme:
Haftanın açılış maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 73-73 biten karşılaşmada TED Ankara Kolejliler'i 82-80 mağlup etti. Ligde yarın 4 karşılaşma daha oynanacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. hafta, bir maçla başladı.

Haftanın açılış müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler'i konuk etti.

Balıkesir temsilcisi, normal süresi 73-73 tamamlanan mücadelede TED Ankara Kolejliler'i birinci uzatma bölümü sonunda 82-80 mağlup etti.

Ligde yarın 4 karşılaşma oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
