Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. Hafta Başladı
Haftanın açılış maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 73-73 biten karşılaşmada TED Ankara Kolejliler'i 82-80 mağlup etti. Ligde yarın 4 karşılaşma daha oynanacak.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. hafta, bir maçla başladı.
Haftanın açılış müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler'i konuk etti.
Balıkesir temsilcisi, normal süresi 73-73 tamamlanan mücadelede TED Ankara Kolejliler'i birinci uzatma bölümü sonunda 82-80 mağlup etti.
Ligde yarın 4 karşılaşma oynanacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor