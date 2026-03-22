Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında 4 maç oynandı. MKE Ankaragücü Basketbol, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 79-75, Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, Kipaş İstiklalspor'u 76-100, Paramos Otel Bandırma Bordo Basketbol, Darüşşafaka Lassa'yı 86-57 ve Finalspor, Cemefe Gold Haremspor'u 88-60 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında bugün 4 maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Mke Ankaragücü Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 79-75
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kipaş İstiklalspor: 76-100
Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Darüşşafaka Lassa: 86-57
Finalspor-Cemefe Gold Haremspor: 88-60
Kaynak: AA / Bozhan Memiş