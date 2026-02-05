Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta 3 maçla tamamlandı. Bugün oynanan maçlarda Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 96-83, Fenerbahçe Koleji RAMS, Pizzabulls Cedi Osman Basketbol'u 89-72 ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Göztepe'yi 91-82 yenerek galip geldi.

? Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta, 3 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler- Konya Büyükşehir Belediyespor: 96-83

Fenerbahçe Koleji RAMS-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 89-72

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Göztepe: 91-82

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
