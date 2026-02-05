Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta 3 maçla tamamlandı. Bugün oynanan maçlarda Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 96-83, Fenerbahçe Koleji RAMS, Pizzabulls Cedi Osman Basketbol'u 89-72 ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Göztepe'yi 91-82 yenerek galip geldi.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler- Konya Büyükşehir Belediyespor: 96-83
Fenerbahçe Koleji RAMS-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 89-72
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Göztepe: 91-82
