Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftası, Gaziantep Basketbol'un Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 79-67 mağlup etmesiyle başladı. Müsabakanın ilk yarısını 47-34 önde tamamlayan Gaziantep, galibiyetle haftaya momentum kazandırdı. Lig, yarın 2 karşılaşma ile devam edecek.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftası, tek maçla başladı.

Haftanın açılış maçında Gaziantep Basketbol, Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u ağırladı.

Müsabakanın ilk yarısını 47-34 önde tamamlayan Gaziantep temsilcisi, karşılaşmayı da 79-67 kazandı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
