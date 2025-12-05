Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftası, Gaziantep Basketbol'un Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 79-67 mağlup etmesiyle başladı. Müsabakanın ilk yarısını 47-34 önde tamamlayan Gaziantep, galibiyetle haftaya momentum kazandırdı. Lig, yarın 2 karşılaşma ile devam edecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor