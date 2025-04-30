Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik
Türkiye Basketbol Federasyonu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'ine kalan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti ve teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'ne kalan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.
TBF'den paylaşılan mesajda, "THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor