Türkiye Badminton Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ercan Yıldız, tek aday olarak seçilerek federasyonun yeni başkanı oldu. Yıldız, badmintonda altyapının zenginliğini performansa yansıtmak için çalışmalar yapacaklarını ve önemli gelişmelerin beklendiğini belirtti.

Türkiye Badminton Federasyonu başkanlığına Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda yapıldı.

Federasyonun 204 delegesinden genel kurulda 125'i oy kullanırken, bunların 7'si geçersiz sayıldı. Kullanılan oyların 118'ini alan Yıldız, tek aday olarak girdiği seçimde federasyonun yeni başkanı oldu.

Badmintonun "zengin" altyapısı

Ercan Yıldız, başkanlık seçimin ardından yaptığı açıklamada badmintonda çok hareketli bir sürecin başlayacağını söyledi.

Badmintonun altyapısının "çok zengin" olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları söyledi:

"Altyapıdaki zenginliği, o potansiyeli performansa yansıtmamız gerekiyor. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapacağız. Önümüzde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları var. Neslihan Yiğit ile olimpiyatlara katılmamız kesinleşti gibi. Çift kızlar kategorisinde de kota almamız badminton camiası için büyük başarı olacak. Avantajlarımızı, olanaklarımızı bir araya getireceğiz ve önümüzdeki dönede badmintonla ilgili önemli gelişmeler olacak. Uzan zamandır düzenlenmeyen badminton liglerini de başlatacağız. Hareketli bir zaman bizi bekliyor."

Yönetim Kurulu

Ercan Yıldız'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"Rüveyda Çiftçi, Hayati Kısacık, Hilmi Pakyürek, Şaban Kırcalı, Zafer Şahin, Hüseyin Fil, Naci Usta, Ercan Ayılgan, Öznur Çalışkan Şimşek, Mehmet Tural."