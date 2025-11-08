Haberler

Türkiye, Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Rekor Başarı Elde Etti

Türkiye, Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Rekor Başarı Elde Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Türkiye, toplamda 11 madalya kazanarak ve bir kategoride ilk 4 derecenin tamamını alarak büyük bir başarı gösterdi. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, bu rekorun gurur verici olduğunu ifade etti.

KARADAĞ'ın Budva kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Türkiye toplamda 11 madalya ve bir kategoride ilk 4 derecenin tamamını alarak rekor bir başarı elde etti.

Avrupa Yaş Grupları 2025 Satranç Şampiyonası; 28 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında, 48 ülkeden bin 169 sporcunun katılımıyla Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirildi. Türkiye, şampiyonada toplamda 11 madalya ve bir kategoride ilk 4 derecenin tamamını alma başarısı gösterdi. Genç sporcular bu tarihi başarı ile Türk satrancının adını bir kez daha duyurdu.

BAŞKAN FETHİ APAYDIN: GURUR DUYUYORUZ

Şampiyonada elde edilen sonuçlardan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, "Tarihimizde ilk kez bir Avrupa Yaş Grupları Şampiyonasında ilk dört dereceyi kazandık. Milli formamız, İstiklal Marşımız ve Milli sporcularımızla dolu sahneyi görmek ifade etmesi zor, büyük bir gurur. Sene başında aldığımız kararla sporcularımızı derece alınması en zor resmi turnuvalar olan, Avrupa ve Dünya Yaş Grupları Şampiyonalarına göndermeye karar vermiştik. Gençlerimize güvenerek verdiğimiz bu kararın doğruluğunu, sporcularımız kırdıkları rekor ile göstermiş oldu. Kendilerine güvenmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Altyapıya yatırımlarımız devam edecek. Çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Milli takım antrenör ekibimize de bu başarıdan dolayı özel bir teşekkür etmek gerekir. Ülkemizin başarısı için hep birlikte, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.