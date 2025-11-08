Türkiye, Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Rekor Başarı Elde Etti

KARADAĞ'ın Budva kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Türkiye toplamda 11 madalya ve bir kategoride ilk 4 derecenin tamamını alarak rekor bir başarı elde etti.

Avrupa Yaş Grupları 2025 Satranç Şampiyonası; 28 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında, 48 ülkeden bin 169 sporcunun katılımıyla Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirildi. Türkiye, şampiyonada toplamda 11 madalya ve bir kategoride ilk 4 derecenin tamamını alma başarısı gösterdi. Genç sporcular bu tarihi başarı ile Türk satrancının adını bir kez daha duyurdu.

BAŞKAN FETHİ APAYDIN: GURUR DUYUYORUZ

Şampiyonada elde edilen sonuçlardan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, "Tarihimizde ilk kez bir Avrupa Yaş Grupları Şampiyonasında ilk dört dereceyi kazandık. Milli formamız, İstiklal Marşımız ve Milli sporcularımızla dolu sahneyi görmek ifade etmesi zor, büyük bir gurur. Sene başında aldığımız kararla sporcularımızı derece alınması en zor resmi turnuvalar olan, Avrupa ve Dünya Yaş Grupları Şampiyonalarına göndermeye karar vermiştik. Gençlerimize güvenerek verdiğimiz bu kararın doğruluğunu, sporcularımız kırdıkları rekor ile göstermiş oldu. Kendilerine güvenmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Altyapıya yatırımlarımız devam edecek. Çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Milli takım antrenör ekibimize de bu başarıdan dolayı özel bir teşekkür etmek gerekir. Ülkemizin başarısı için hep birlikte, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.