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Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra şampiyonluk elde etti. Milliler, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Serbest Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra şampiyon oldu. Milliler daha önce 1949 ve 1993 yıllarında zafer yaşamıştı.

Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona ererken, milliler tarih yazdı. Serbest Güreş Milli Takımı, şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, 31 yıl aradan sonra şampiyonluğu elde etti.

Ay-yıldızlı ekipte 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 125 kiloda Taha Akgül altın, 57 kiloda Muhammet Karavuş, 74 kiloda Soner Demirtaş gümüş, 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi ise bronz madalya kazanmıştı. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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