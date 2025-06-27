Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda İki Madalya Kazandı

Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda İki Madalya Kazandı
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Türkiye, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

Türkiye, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milli sporculardan Yusuf İslam Kara, serbest stil 68 kilo finalinde Rus rakibi Müslim Balgaev'e mağlup oldu ve Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

44 kiloda mindere çıkan Vessam Kasem ise bronz madalya maçında Belaruslu Ivan Astreika'yı yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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