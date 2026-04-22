Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nde Türkiye, grekoromen stilde takım halinde ikinci oldu. Rıza Kayaalp, 130 kiloda altın madalya kazanarak 13'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Başkent Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kırdı.

Murat Fırat (67 kilo) gümüş madalyanın sahibi olurken, Kerem Kamal (63 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) bronz madalya aldı.

Ömer Halis Recep (55 kilo), Abdulkadir Çebi (97 kilo) ve Doğan Kaya (87 kilo) ise sıkletlerinde organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 121 puanla ikinci oldu. Azerbaycan 133 puanla birinciliği elde ederken, Gürcistan 118 puanla üçüncü sırayı aldı.

Akgül: "Grekoromende tarihi bir şampiyonayı geride bırakıyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, grekoromen stilde başarılı bir şampiyonayı geride bıraktıklarını söyledi.

Akgül, takım halinde ikinci olduklarını aktararak, "Grekoromende tarihi bir şampiyonayı geride bırakıyoruz. Rıza'nın şampiyonluğu dünyada ses getirdi. Burada tribünlerin Türklerle tıka basa dolu olması büyük gururdu. Takımımızı tebrik ediyorum. Gönül takım şampiyonu olmak isterdi ama az bir farkla kardeş ülkemiz Azerbaycan birinci oldu. O anlamda da üzülmedik. Kupayı Azerbaycanlı kardeşlerimiz aldı, onlara da yakıştı. Biz onlarla biriz, birlikte kamp yapıp çalışıyoruz. Biz şampiyon olsaydık onlar da üzülmezdi." ifadelerini kullandı.

Yarıştıkları 10 sıkletin 7'sinde madalya maçına çıktıklarını vurgulayan Akgül, "10'da 7 gerçekten çok büyük başarı. Garanti madalya gördüğümüz iki-üç madalya maçı da olmadı. 10'da 10 madalya maçıyla da dönebilirdik. Ufak tefek hatalarımız var, kendimizi gördük buralarda. Takımımızda ciddi bir yükseliş var. Gidişattan memnunuz. İnşallah dünya şampiyonasında da iyi performans göstereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan grekoromen stilde Avrupa şampiyonu Azerbaycan ve ikinciliği elde eden Türkiye'nin sporcuları birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti

Ayağının tozuyla geldi, tek tek denedi
İbrahim Tatlıses'ten 'Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?' sorusuna güldüren cevap

"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna bomba cevap