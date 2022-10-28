Türkiye, Avrupa'da durdurulamıyor! Ülke puan sıralamasında 2 basamak birden yükseldik

Avrupa'da 5. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin UEFA sıralamasında yeri değişti. Sivasspor'un galibiyet, Fenerbahçe'nin beraberlik ve Trabzonspor ile Başakşehir'in mağlubiyet aldığı hafta, Türkiye puan klasmanında 2 basamak yükselerek 12. sıraya yerleşti.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki 5. hafta maçları tamamlandı. 4 temsilcimizin yarıştığı Avrupa kupalarında aldığımız sonuçların ardından Türkiye 2 basamak birden yükseldi

AVRUPA'DA TEK KAZANAN SİVASSPOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Rennes ile 3-3 berabere kalırken Trabzonspor ise Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, Cluj'u 3-0 mağlup ederken Başakşehir ise Fiorentina'ya 2-1 yenildi.

TÜRKİYE 12. SIRAYA YERLEŞTİ

Türkiye, UEFA turnuvalarında temsilcilerimizin bu hafta aldığı sonuçların ardından ülke puanı klasmanında 2 basamak yükselerek 12.sıraya yerleşti.