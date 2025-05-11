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Türkiye, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Para Karatede Şampiyon Oldu

Türkiye, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Para Karatede Şampiyon Oldu
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Türkiye, Ermenistan'ın Erivan kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda para karatede 4 altın madalya ile birlikte toplamda 6 madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda para karatede şampiyon oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 48 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye tüm kategorilerde, 4'ü altın, 2'si bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.

Para karatede Nesrin Cavadzade, Berkay Uslu ile 2 altın madalya alan Türkiye, takım halinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler katada Enes Özdemir ve kumite 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer'le altın, katada ise Dilara Bozan ve Erkek Milli Takımı'yla (Emre Vefa Göktaş, Hüseyin Can Göksu) bronz madalya alan Türkiye, büyüklerde genel klasmanda altıncı sırayı aldı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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