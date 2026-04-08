Milli sporcuların da katıldığı Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, Polonya'da başladı

Polonya'nın Katowice kentinde başlayan Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'na Türkiye'den 32 sporcu katılıyor. 43 ülkeden 502 oyuncunun mücadele edeceği şampiyona, 19 Nisan'da sona erecek.

Türkiye'den 32 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, Polonya'da başladı.

Katowice kentinin ev sahipliğinde, 43 ülkeden 502 satranç oyuncusunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda ilk hamleler yapıldı.

Türkiye'yi büyükustalar (GM) Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Işık Can, Vahap Şanal, Emre Can ve Cem Kaan Gökerkan'ın da aralarında bulunduğu 32 isim temsil ediyor.

Şampiyona, 19 Nisan'da oynanacak 11. turun ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
