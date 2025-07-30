Türkiye, Avrupa 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Türkiye, Avrupa 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda 2 madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Litvanya'nın Kaunas kentindeki organizasyonda milli sporcu Mehmet Doruk Özkan, erkekler bireyselde gümüş madalya kazandı.

Mehmet Doruk Özkan, Seyit Ahmet Kül ve Serhan Efe Ucarı'dan oluşan erkek milli takımı ise bronz madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, "Genç sporcularımızın uluslararası arenada gösterdiği bu başarılar, federasyonumuzun altyapıya yönelik uzun vadeli vizyonunun somut bir sonucudur. 2036 olimpiyatları hedefimize giden yolda bu yaş grubunda elde edilen kazanımlar son derece stratejiktir. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen tüm teknik ekibimizi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.