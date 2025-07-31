Türkiye, Avrupa 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

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Türkiye, Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Tetratlon Şampiyonası'nda erkek bayrak yarışı kategorisinde altın madalya kazandı. Milli takım, Serhan Efe Ucarı ve Mehmet Doruk Özkan'dan oluşan kadrosuyla yarışmayı birinci sırada tamamladı.

Türkiye, Litvanya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Tetratlon Şampiyonası'nda erkek bayrak yarışı kategorisinde altın madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre Kaunas kentindeki organizasyonda erkekler bayrak yarışı müsabakaları yapıldı.

Serhan Efe Ucarı ve Mehmet Doruk Özkan'dan oluşan milli takım, yarışı ilk sırada tamalayarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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