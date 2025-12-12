Atletizm Milli Takımı, Portekiz'e gitti

Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Atletizm Milli Takımı, Portekiz'in Lagoa şehrine gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ liderliğindeki milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan Portekiz'e hareket etti. Avrupa Atletizm (EA) tarafından 14 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek ve büyükler, U23, U20 ile karışık bayrak kategorilerinde toplam 30 atletin yer alacağı şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şu şekilde:

U20 Kadınlar: Elif Naz Köseoğlu, Havva Efe, Elif Akçiçek, Döndü Kübra Boyraz, Edibe Yağız

U20 Erkekler: Ali Tunç, Kıyasettin Kara, Atakan Enes Çiçek, Azat Özkan

U23 Kadınlar: Sıla Bayır, Merve Karakaya, Buse Mayda, Gamze Altuntaş

U23 Erkekler: Enbiya Yazıcı, Diyar Ergüven, Ömer Faruk Bozdağ, Cuma Özcan

Büyük Kadınlar: Bahar Yıldırım, Ruken Tek, Nursena Çeto, Yasemin Can, Derya Kunur

Büyük Erkekler: Ayetullah Aslanhan, Abdülhalik Çağıran, Ersin Tekal, Azat Demirtaş

Karışık Bayrak: Tuğba Toptaş, Damla Çelik, Mevlüt Aras, Recep İstek - İSTANBUL