İzmir'de Atlama Şampiyonası Tamamlandı
Türkiye Atlama Şampiyonası, İzmir'de 5 ilden 101 sporcunun katılımıyla sona erdi. 1-3 metre tramplen ve kule disiplinlerinde yarışlar yapıldı. 2028 ve 2032 Olimpiyatları için sporcu yetiştirme hedefleniyor. Takım sıralamalarında Ege Dive Academy öne çıktı.
İzmir'de düzenlenen Türkiye Atlama Şampiyonası, 5 ilden 101 sporcunun katılımıyla tamamlandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada sporcular, 1 metre ve 3 metre tramplen ile kule disiplinlerinde mücadele etti.
Organizasyonda büyükler ve genç A-B kategorilerinde senkronize 3 metre tramplen ve senkronize kule müsabakaları gerçekleştirildi.
Şampiyonaya 5 ilden katılan 101 sporcu, en iyi dereceyi elde etmek için çaba harcadı.
Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Sercan Şen, AA muhabirine, 11-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdikleri şampiyonaya 9 kulübün katıldığını söyledi.
Final mücadelelerinin bugün tamamlandığını aktaran Şen, İzmir'de yeni tesis açılmasıyla sporcu sayısının 3 katına çıktığını, 2028 ve 2032 Olimpiyatları için sporcu yetiştirmeye başladıklarını kaydetti.
Kule ve tramplen atlama takım puanları şöyle:
Erkekler genel puan:
1. MAD-GSK
2. Güzelbahçe MAD-G Cimnastik SK
3. Ege Dive Academy SK
Kadınlar genel puan:
1. Ege Dive Academy SK
2. Ege Dive Academy Zirve SK
3. Elit Cimnastik SK
Genel tasnif puanları:
1. Ege Dive Academy SK
2. MAD-GSK
3. Ege Dive Academy Zirve SK