Atıcılık: H&N Kupası

Güncelleme:
Almanya'da başlayan H&N Kupası'nda Türkiye Atıcılık Milli Takımı, ilk günde 2 milli sporcu ile finale katıldı. Elif Berfin Altun kadınlar 10 metre havalı tüfekte 4. olurken, Yusuf Dikeç erkekler 10 metre havalı tabancada 8. sırada yer aldı. Müsabakalar 25 Ocak'ta sona erecek.

Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nın da katıldığı H&N Kupası, Almanya'da başladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Münih'teki organizasyonun ilk gününde 2 milli sporcu finalde yarıştı.

Kadınlar 10 metre havalı tüfek finalinde mücadele eden Elif Berfin Altun, 4'üncü oldu.

Olimpiyat madalyalı milli atıcı Yusuf Dikeç ise erkekler 10 metre havalı tabanca finalini 8. tamamladı.

Sporcular, turnuvada yarın aynı kategorilerde tekrar madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'nin 14 sporcuyla yer aldığı H&N Kupası'nda müsabakalar, 25 Ocak Pazar günü sona erecek.

