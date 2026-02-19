Haberler

Türkiye Atıcılık Federasyonu, Next&NextStar ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Türkiye Atıcılık Federasyonu, 2026 yılına kadar geçerli olacak bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma, atıcılık sporunun gelişimi ve sporcuların desteklenmesi hedefleri doğrultusunda yapılacak.

Türkiye Atıcılık Federasyonu, Next&NextStar şirketi ile 2026 yılını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre imza törenine Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ve Asbaşkan Gökhan Çelik, Next&NextStar Yönetim Kurulu Başkanı Erol Yüksel ile Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Yüksel katıldı.

Açıklamada, 2026 yılı boyunca sürecek iş birliğinin atıcılık sporunun gelişimine, sporcuların desteklenmesine ve federasyon projelerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. Federasyonun, sporun sürdürülebilir başarısı için paydaşlarıyla çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
