Türkiye, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 7 sporcuyla madalya arayacak

Türkiye, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 7 sporcuyla madalya arayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin 7 milli sporcuyla madalya mücadelesi vereceği Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Hollanda'nın Rotterdam kentinde başlayacak. 17-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 milli sporcu temsil edecek.
Türkiye'nin 7 milli sporcu ile madalya mücadelesi vereceği Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Hollanda'da başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Rotterdam kentinde 17-25 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi; Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı, Kerem Şener, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Ceren Biner temsil edecek.
Daha önce dünya şampiyonalarında milli sporculardan İbrahim Çolak (altın), Adem Asil (altın, gümüş) ve Ahmet Önder (gümüş) madalya kazanma başarı göstermişti.