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Türkiye, Altay Tekvando Şampiyonası'nda 35 madalyayla zirvede yer aldı

Türkiye, Altay Tekvando Şampiyonası'nda 35 madalyayla zirvede yer aldı
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Türkiye, Kazakistan’da ilk kez düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası’nda gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 35 madalya kazanarak genel klasmanda şampiyon oldu.

Türkiye, ilk kez düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda 35 madalyayla genel klasmanda birinci oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, yeni kurulan Altay Tekvando Birliği tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci ve son gününde gençler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Genç milli sporcular 5 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 16 madalya elde etti.

İlk gün büyüklerde 5 altın, 3 gümüş ve 11 bronz madalya alan Türkiye, genel klasmanda 10 altın, 8 gümüş ve 17 bronz olmak üzere 35 madalyayla takım halinde şampiyonluk kupasını kazandı.

Şampiyonada gençler kategorisinde madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın: Nehir Tekin (55 kilo), Şükran Aybike Futtu (59 kilo), Ayşe Işık (63 kilo), Zeynep Nil Menekşe (68 kilo), Ercan Berk İmamoğlu (73 kilo)

Gümüş: Aslı Cemre Ceylan (52 kilo), Utku Kap (45 kilo), Yankı Morkoç (55 kilo), İbrahim Efe Özel (63 kilo), Mustafa Taşdelen (68 kilo)

Bronz: Azra Sena Güzel (59 kilo), Yiğit Efe Erdoğan (45 kilo), Yunus Emre Özden (48 kilo), Altuğ Gesge (51 kilo), İbrahim Hamza Hasanoğlu (63 kilo), Tunahan Yörük (78 kilo)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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